Marco Travaglio contro Giulio Gallera: "Trenta punti in testa? Almeno ha scoperto di averla"

17 agosto 2020 a

a

a

"Mille auguri all’assessore, anche per la sensazionale scoperta di avere una testa". Così Marco Travaglio ha fatto del pessimo sarcasmo sull'incidente di Giulio Gallera, protagonista suo malgrado di vacanze sfortunatissime, durate solo qualche giorno in Liguria. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, volto diventato noto al grande pubblico per le dirette con cui dava conto del numero dei nuovi contagi durante il periodo più duro della pandemia, ha dato lui stesso la notizia con un post su Facebook. «Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente: oggi durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un'inferriata metallica». Gallera ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. «Nessun problema neurologico, però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo. Ora sono rientrato a Milano e rimarrò ricoverato un paio di giorni in osservazione. Speriamo che si rimarginino senza problemi e conseguenze». Infine un ringraziamento al personale che lo ha soccorso: «Devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l'efficienza e i medici e gli infermieri del pronto soccorso di Lavagna per la professionalità e la disponibilità».

Capito "l'austero Travaglio"? Come e dove (e soprattutto con chi) ha passato la notte di Ferragosto: beccato da Dago | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.