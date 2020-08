Marco Travaglio, Becchi e Tarro contro il Fatto che nega l'evidenza sul virus: "Pur di leccare il c*** a Conte..."

18 agosto 2020 a

a

a

Giulio Tarro è finito nel mirino del Fatto Quotidiano, che ha pubblicato un video risalente a qualche mese fa in cui il virologo - definito il beniamino degli scettici - sosteneva che il caldo e il mare avrebbero sconfitto il coronavirus. Nonostante l’accezione negativa data dal Fatto, in realtà Tarro non si è sbagliato: l’estate ci ha aiutato davvero, contribuendo a rendere il virus meno pericoloso e scarsamente letale. “L’unica cosa che non ha pensato è che esistessero dei giornali che per leccare il c*** al governo potessero negare l’evidenza”, è stato il commento di Paolo Becchi, convinto sostenitore delle posizioni espresse da Tarro. Il quale continua a farsi sentire contro il pensiero dominante dell’emergenza: “Ci terrorizzano senza alcuna tesi scientifica. Dietro l’emergenza solo interessi politici. Le mascherine all’aperto? Non servono a niente e d’estate col caldo sono addirittura nocive per la salute. Con la paura di morire stanno togliendo persino ai giovani la gioia di vivere. Un danno enorme per le generazioni future”.

"Vogliono impedire a Salvini di fare comizi". Voto, il decreto Speranza è una trappola? Scenario clamoroso: "Si finisce in tribunale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.