Lucia Azzolina in prima pagina sul Tempo, ridicolizzata con questa foto: "Ce semo quasi..."

"Ce semo quasi". Lucia Azzolina annuncia così, in prima pagina sul Tempo, la prossima apertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. Tutto bene? Non proprio: l'accento romanesco deve far riflettere, perché la ministra dell'Istruzione è sicilianissima.

Video su questo argomento "Pensa ai banchi con le rotelle e intanto...". Salvini contro la Azzolina, umiliazione sul palco

Secondo punto: va bene le fatiche di questi mesi, ma il viso della grillina appare fin troppo sciupato. Anzi, diremmo avvizzito, pieno di rughe. Il volto di una 80enne. E allora tutto torna, perché a dipingerla così, con una delle sue memorabili foto-parodie, è l'ineffabile Osho, firma satirica del quotidiano romano diretto da Franco Bechis e idolo di tanti "meme" esilaranti sui social. Come dire: aspetta e spera, questa scuola la riapriremo tra qualche anno. Forse faremo addirittura in tempo a votare, prima.

