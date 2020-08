Flavio Briatore contro il sindaco grillino, Ragnedda risponde: "Billionaire chiuso per tutelare quelli anziani come lei"

20 agosto 2020 a

"Pensavo fosse Crozza...". Il sindaco di Arzachena, il grillino Roberto Ragnedda, risponde con un video sui social a Flavio Briatore, e lo fa con sfottò e attacchi personali. "Volevo un confronto con lei, ma lei ha preferito andare a Montecarlo, sarà per la prossima stagione". La polemica è per la chiusura disposta dal Comune per il Billionaire, il celebre locale di Briatore dove si è registrato un caso di coronavirus.

"Una vendetta?.". Un caso di coronavirus al Billionaire, lo chiudono e Briatore sbotta col sindaco grillino

"Un altro grillino che non ha mai lavorato e fa politiche contro il turismo", lo aveva attaccato Briatore. "Io ho anche lavorato, in vita mia - risponde Ragnedda -, si figuri che 20 anni fa venivo a scaricare le bibite nel suo locale e mi rendevo conto di come venivano trattati i dipendenti". Poi altra dose di veleno: "È un momento particolare e la guardia va tenuta alta, quest'ordinanza va a tutelare la salute di tutti soprattutto di quelli più anziani come lei che è giusto che si proteggano e mettano la mascherina. Sarebbe un peccato - conclude sibillino - perché l'Italia ha bisogno di personaggi come lei".

