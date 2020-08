Flavio Briatore, il Billionaire focolaio di coronavirus e la pizza. Selvaggia Lucarelli: "L'estate di mer***a di un anziano"

22 agosto 2020 a

"Una estate di mer***a per l'anziano Flavio Briatore". Al Fatto quotidiano non vanno per il sottile quando c'è da mazzolare il "nemico del popolo" (grillino). E così il direttore Marco Travaglio commissaria a Selvaggia Lucarelli, sempre puntuta (qualche ora prima aveva umiliato Luigi Di Maio) un bel ritrattino al curaro per il patron del Billionaire, locale finito al centro delle polemiche perché "focolaio" di coronavirus in Costa Smeralda, con 11 dipendenti risultati positivi. Il locale è stato chiuso dal sindaco grillino di Arzachena, Ragnedda. Briatore l'ha attaccato pesantemente ("Un altro grillino che non ha mai lavorato"), lui ha risposto per le rime ("L'ho fatto per tutelare gli anziani come te") e Flavio ha fatto notare che mentre il Billionaire viene chiuso, da altre parti si continua a ballare.

Selvaggia ci mette il carico, ricordando che Briatore è stato "preso a ciabattate da tutti" e che la sua, di ciabatta, è ricamata "con le iniziali d'ordinanza, ma dove FB, nell'estate 2020, non sta più per 'Flavio Briatore' bensì per Focolaio Billionaire". In più c'è il caso Crazy pizza, la catena di pizzerie inaugurata proprio quest'estate da Briatore e criticatissima sui social. "A Briatore l'italiano medio ha perdonato tutto", ironizza la Lucarelli, ma "la pizza cianotica, con la mozzarella che sembra il Vinavil quando si secca, non gliela perdoneremo mai. Mai". E poi, via alle lodi sperticate per il grillino Ragnedda, come da commissione travagliesca: "Anziché trovare il sindaco remissivo e impressionato dalle parole di sfida dell'imprenditore famoso, gli si è parato davanti un formidabile paraculo che prima lo ha sbeffeggiato dicendo che nel suo video di invettive lo aveva scambiato per Crozza, poi, con l'efficacia del passivo aggressivo che usa l'arma del sarcasmo, ha osato l'affronto peggiore".

