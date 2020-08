Flavio Briatore, il coronavirus e il Billionaire, Paola Taverna: "Un velo pietoso, proprio lui che..."

22 agosto 2020 a

a

a

C'era da prevederlo. Flavio Briatore attacca il sindaco grillino Ragnedda per la chiusura del Billionaire e il M5s risponde come una falange. Toccando anche tasti poco eleganti. "Sei positivi al Covid-19 ed una cinquantina di dipendenti in isolamento! - scrive Paola Taverna, vicepresidente del Senato, tra l'indignato e l'esultante su Facebook - Questo il triste bilancio del Billionaire, locale della movida sarda di proprietà di Flavio Briatore. Si, si proprio quello che se la prendeva con il Governo per le misure volte a scongiurare un nuovo aumento esponenziale dei contagi. Rivolgo un pensiero di vicinanza a quanti hanno contratto questo maledetto virus.., sul ruolo di Briatore stendiamo un velo pietoso".

"Quelli anziani come lei". Il sindaco grillino umilia Briatore: faida Billionaire, una risposta sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.