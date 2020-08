Andrea Bocelli, il tenore e la sua famiglia pubblicano sui social l'addio al loro levriero

24 agosto 2020 a

"Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d'ora in poi, continui a vivere e a giocare, è il momento soprattutto di ringraziare, per l'affetto e per il supporto che ci avete donato". Così, in un lungo post su Facebook, la famiglia Bocelli annuncia la fine delle ricerche di Pallina, il piccolo levriero italiano che si era perso in Sardegna come aveva scritto in un post sul suo profilo Twitter lo stesso cantante due giorni fa.

"In molti si sono mobilitati, per cercare la piccola Pallina, dalla Capitaneria di Porto alla Polizia, dalle associazioni locali a protezione degli animali ai bagnini delle spiagge... Tantissimi amici ma anche persone sconosciute che, dimostrando affetto e comprensione e sensibilità, hanno voluto rendersi disponibili e ci hanno supportato nelle ricerche, sia di persona, sia sui tutti i social condividendo il nostro appello". Prima di postare il messaggio, ripreso anche da giornali stranieri come il Daily Mail , uomini della Guardia costiera e numerosi privati su imbarcazioni e gommoni erano già entrati in azione: tutti a pattugliare il tratto di mare che va da Liscia Ruja (comune di Arzachena) fino a Baia Caddinas, nel Golfo Aranci dove di Pallina, un levriero color beige, si sono perse le tracce. Bocelli ha invitato chi avesse avuto notizie a contattarlo. Anche il figlio Matteo ha pubblicato un post dello stesso tenore e diverse foto. Lui che suona la tastiera con la cagnolina sulle gambe, il padre che la stringe a sé, avvicinandola al petto.

