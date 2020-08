Vittorio Sgarbi su Selvaggia Lucarelli: "Avrà anche lei l'età di Flavio Briatore, cosa possiamo augurarle"

24 agosto 2020 a

Vittorio Sgarbi provoca Selvaggia Lucarelli dopo che quest’ultima su commissione del Fatto Quotidiano ha narrato “l’estate di mer***a per l’anziano Flavio Briatore”. Il riferimento è ovviamente al fatto che il Billionaire in Costa Smeralda è diventato un focolaio di coronavirus ed è finito al centro di un acceso dibattito pubblico, tra chi sta dalla parte dell’imprenditore e chi invece lo ritiene irresponsabile. Anche se va detto che il suo locale ha sempre cercato di far rispettare le norme anti Covid e non può quindi essere imputato per i comportamenti irresponsabili di chi lo ha frequentato.

“Ho incontrato ad Arbatax, in Sardegna, una giovane marinaia di 21 anni - racconta Sgarbi - per la quale Selvaggia Lucarelli, che di anni ne ha 46, non è, come per me, una ragazza, ma un’anziana. Me ne parlava con quella riverenza che si deve alle persone di una certa età, quasi come una coetanea di Briatore. D’altra parte la differenza di anni tra la ragazza di Arbatax e la Lucarelli è la stessa che c’è tra la giornalista e Briatore. Tutto è relativo, dunque. Tra qualche tempo - ha chiosato il noto critico d’arte - anche lei avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave”.

