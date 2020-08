Luca Telese su Flavio Briatore: "Focolaio Billionaire? Stile sprezzante, la punizione è grande"

25 agosto 2020 a

a

a

Anche Luca Telese ha commentato la notizia della positività di Flavio Briatore, che dopo aver contratto il coronavirus è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. “Voglio fargli i migliori auguri di guarigione - ha esordito il conduttore di In Onda - ma ciò non significa ignorare che il focolaio del Billionaire è frutto di uno stile, di un modello culturale, di una gestione sprezzante di territorio, uomini e cose”. Il famosissimo locale di Porto Cervo è infatti diventato un focolaio: sono 63 i positivi tra il personale su 90 tamponi effettuati, quindi la percentuale è davvero molto alta. Telese ha poi aggiunto che “la punizione è già grande” e quindi non ha voluto infierire ulteriormente su Briatore, ma il suo augurio è che il negazionismo agostano “non si ripeta”. Di sicuro ora che un personaggio così in vista è finito in ospedale a causa del virus in molti cambieranno le proprie posizioni: e probabilmente è un bene, visto che l’autunno si avvicina e quindi anche il rischio di una maggiore pericolosità del virus senza le giuste precauzioni. Che non significano lockdown, ma distanziamento sociale e mascherina quando necessario.

"Negazionisti, ecco cosa succede". Ricciardi, frecciatina a Briatore e Salvini?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.