Giorgia Meloni contro Paolo Berizzi: "È un genio, il suo schema per tenersi la scorta"

25 agosto 2020 a

Continua a tenere banco lo scandalo di serie B legato a Paolo Berizzi, il giornalista di Repubblica che con un’uscita convinta più che infelice sul nubifragio che ha colpito Verona ha sollevato un polverone. Sostanzialmente la sua tesi è che quanto accaduto sia merito del karma, che avrebbe punito “i concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio”. Giorgia Meloni è stata molto critica nei suoi confronti: “Solo io reputo gravissimo e inaccettabile che un giornalista si esprima con simili termini nei confronti di una comunità colpita da una calamità? Ma un briciolo di vergogna no?. A distanza di ventiquattro ore, la leader di Fratelli d’Italia è tornata sulla questione: “Vuoi vedere che Berizzi è un genio e non un esaltato odiatore? Il suo schema potrebbe essere il seguente: insulti un’intera città colpita da una calamità, qualcuno ti manda due improperi, piagnucoli che dei cattivoni ce l’hanno con te e ti tieni la scorta perché sei in pericolo. Un genio vero”.

