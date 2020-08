Flavio Briatore positivo al coronavirus, la conferma del San Raffaele: "Ma era venuto per la prostatite"

26 agosto 2020 a

Flavio Briatore è positivo al coronavirus. Non che sia una novità, ormai era chiaro a tutti fin dalle prime ore del mattino di ieri, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’imprenditore del Billionaire è ricoverato da lunedì scorso. I medici hanno dato la stessa versione di Daniela Santanché, ovvero che il 70enne era arrivato in ospedale per una patologia diversa dal Covid. La prostatite di Briatore è diventato argomento di pubblico dominio, ma ciò non toglie che poi l’imprenditore è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito positivo. Al momento mister Billionaire si trova in isolamento, come previsto dal protocollo di sicurezza: il San Raffaele ha ribadito che “la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio”. Prima della nota dell’ospedale era stato lo stesso Briatore a far luce sulle sue condizioni di salute: “Ho solo una prostatite forte, ho fatto il tampone ma non so se sono positivo al coronavirus”. Poco fa è arrivato il responso, che non placherà di certo le polemiche innescate dal ricovero di Briatore.

