Flavio Briatore, lo sfottò del marito di Virginia Raggi dopo la positività al coronavirus: "Non ce n'è prostatite"

Non bastavano gli insulti social, a ridere della positività di Flavio Briatore al coronavirus ci si mette pure il marito di Virginia Raggi. Andrea Severini su Instagram rilancia la foto della signora che dalla spiaggia di Mondello ha detto alle telecamere di Canale 5 "Non ce n’è Coviddi", modificandola. Il marito della sindaca di Roma scrive infatti a corredo: "Non ce n’è prostatite". Il motivo è semplice: il patron del Billionaire ricoverato al San Raffaele di Milano con il Covid-19 ha sostenuto in un’intervista di essere stato ricoverato per una prostatite, poi l’azienda ospedaliera ha comunicato che è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Il riferimento di Severini è dunque a dir poco palese.

