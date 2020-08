Flavio Briatore, lo sfogo di Elisabetta Gregoraci: "Usare la testa ogni tanto non farebbe male"

27 agosto 2020 a

Troppi gli attacchi a Flavio Briatore dopo la notizia del suo ricovero a causa del coronavirus. Talmente tanti che anche Elisabetta Gregoraci è costretta a intervenire. L'ex moglie dell'imprenditore ha deciso di usare Instagram per chiarire le condizioni Briatore precisando che “sta bene". Ma non è finita qui, perché la Gregoraci ha addirittura perso le staffe dopo che un fan l’ha attaccata, sostenendo che lei si starebbe divertendo spensieratamente al mare mentre il marito starebbe lottando per la vita su un letto d’ospedale.

"Secondo te - replica spiccata la showgirl - se lui lottasse per la vita io sarei così spensierata? Usare la testa ogni tanto non farebbe male”. Non è una novità infatti che l'ex team manager in Formula 1 sia stato preso d'assalto da insulti gratuiti, dopo la decisione di aprire il Billionaire e dopo la battaglia per tutelare i locali in piena emergenza.

