Daniela Santanchè e Alessandro Sallusti, botta e risposta tra ex: "Vederla che balla…”, "Ho qua i complimenti"

I contagi da coronavirus al Billionaire stanno diventando un vero e proprio caso, tanto che ora viene tirata in mezzo anche Daniela Santanchè. Ad accusare la senatrice di Fratelli d'Italia, nonché social del club Twiga di Marina di Pietrasanta (Toscana), proprio l'ex compagno Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale, in un editoriale a ridosso di una serata nel locale, scriveva così: "Vedere un video della senatrice Daniela Santanchè di Fratelli d'Italia che balla in pista senza mascherina invitando i ragazzi a fare altrettanto e a ribellarsi ai divieti, mi lascia perplesso. Parla da proprietaria di discoteche che deve salvare il fatturato della sua azienda o da senatrice che dovrebbe avere a cuore i giovani italiani che rischiano una brutta malattia?".

“Stessa identica cosa di Zingaretti”. Sallusti, su Briatore il solito linciaggio a comando della sinistra

Una frecciatina che non è piaciuta alla diretta interessata che ha subito replicato: "Ame vengono a fare lezioni sul coronavirus? Io qua ho i complimenti di tutte le forze dell'ordine della Versilia che hanno fatto i controlli, ho il riconoscimento di tutte le Asl per come ci siamo comportati al Twiga, ho anche le telefonate con Patuanelliiiiii". Niente da aggiungere, dunque.

