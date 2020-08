Flavio Briatore, la prima foto dopo le dimissioni è con Nathan Falco. Insulti e orrore: "Positivo anche il bimbo? Ignorante..."

29 agosto 2020 a

a

a

La prima foto di Flavio Briatore dopo le dimissioni dal San Raffaele è un dolcissimo pensiero per il figlio Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci. "14 giorni passano veloci...", scrive il manager del Billionaire, risultato positivo al coronavirus e obbligato ora a trascorrere la quarantena in isolamento domiciliare (la passerà nella casa milanese della sua amica storica Daniela Santanchè). La foto è vecchia, ovviamente non scattata oggi. Il pensiero è quello di un papà costretto a stare lontano dal figlio.

Ma gli odiatori dei social non conoscono confini e insultano Briatore anche in questo momento. C'è chi pensa che davvero l'imprenditore abbia fatto una foto con il figlio appena uscito, da positivo ("Credo che dovresti isolarti da tuo figlio...", si legge tra i commenti, oppure "Positivo anche il bimbo quindi? O sta vicino senza mascherina tanto per provare a passarglielo?"), e chi invece lo insulta perché 14 giorni di isolamento potrebbero non bastare. "In caso di positività bisogna stare in quarantena fino a 3 tamponi negativi. Potrebbe durare anche 4/6 settimane... Perché mandare un messaggio sbagliato?", gli scrivono.

"Sagra del contagio". Video rubato al Billionaire: ecco cosa facevano i camerieri: Briatore, sono guai | Guarda

Qualcuno però trascende: "Ma quanta ignoranza! Sei sei positivo ci possono volere pure mesi per guarire". O peggio: "Che inutile personaggio non vale nada... interessante parlare coi suoi dipendenti per capire quanto è stato bravo nel rispettare i protocolli di SICUREZZA. Mi ricordo la felicità di quella sera quando inaugurò il Billionaire ed ora facile per lui forse uscirne, ma non tutti hanno le sue possibilità ma a lui che glie ne frega di come se la cavano gli altri deplorevole!".

