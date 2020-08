Elisabetta Gregoraci, Briatore e il coronavirus al Billionaire: "Io lo dico sempre, poi ognuno fa di testa sua"

29 agosto 2020 a

Sta per entrare al Grande Fratello Vip, ma la mente di Elisabetta Gregoraci non può non andare a Flavio Briatore, suo ex marito e soprattutto padre di suo figlio Nathan Falco, che oggi verrà dimesso dal San Raffaele dove è risultato positivo al coronavirus dopo essere stato ricoverato per sospetta prostatite. Il patron del Billionaire, uno dei focolai sardi dell'epidemia, è stato travolto dalle polemiche proprio per il suo (molto presunto) negazionismo e per lo stile di vita "disinvolto" di queste settimane.





Briatore dimesso, a casa di chi trascorrerà l'isolamento per il virus: impensabile

"Io sto bene - spiega la presentatrice al Corriere della Sera -, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest'anno: niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna". Il problema, spiega, non sono Porto Cervo e le notti sarde, ma "le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente". Il riferimento a Briatore è velato, ma evidente: "Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua".

