Flavio Briatore dimesso dal San Raffaele, a casa di chi trascorrerà l'isolamento domiciliare per coronavirus: impensabile

28 agosto 2020

Sabato mattina Flavio Briatore lascerà il reparto solventi dell'ospedale San Raffaele di Milano, da dov'è ricoverato da domenica scorsa per una sospetta prostatite prima e per positività al coronavirus poi, e trascorrerà la sua degenza in isolamento domiciliare, a fronte di buone condizioni cliniche generali. Il manager del Billionaire, finito nel polverone per l'epidemia di Covid dilagata tra i membri dello staff del suo storico locale di Porto Cervo, "sta bene e in questi giorni anche dall'ospedale è stato attivo", spiegano dal suo entourage. A quanto apprende l'agenzia Adnkronos, il 70enne Briatore trascorrerà il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele nella casa milanese di Daniela Santanchè, sua storica amica e socia. Proprio la Santanchè, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda, aveva spiegato nello sconcerto generale che il ricovero di Briatore, voluto dal suo medico di fiducia Alberto Zangrillo, non era legato al coronavirus ma, appunto, a una forte infiammazione alla prostata.

