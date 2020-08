Flavio Briatore, Daniela Santanché dal Twiga: "Siamo armi di distrazione di massa, ci stanno massacrando"

30 agosto 2020 a

“Ci stanno massacrando. Io e Flavio Briatore siamo molto utili come armi di distrazione di massa dai tanti problemi che ha questa nazione. Le nostre spalle sono grosse”. Così Daniela Santanché direttamente dal microfono del Twiga, il locale di sua proprietà a Forte dei Marmi. La senatrice di Fratelli d’Italia ha subito una campagna mediatica piuttosto dura per aver svelato che la prostatite e non il Covid è stato il vero motivo del ricovero di Briatore. Il quale adesso sta trascorrendo la quarantena nella casa milanese della Santanché, dopo essere stato ricoverato per pochi giorni all’ospedale San Raffaele. Tra l’altro dal palco del Twiga la padrona di casa ha voluto lanciare un appello ai suoi ospiti ad essere prudenti, per quanto l’intero personale del locale abbia effettuato il tampone risultando negativo. “Se volete bene al Twiga e anche un po’ a me - ha dichiarato la Santanché - stasera non potete ballare e gentilmente vi chiedo di rispettare le misure, che magari non ci piacciono e possiamo pure contestarle, però dobbiamo essere responsabili”. Una sorta di ammenda da parte della senatrice che era stata criticata pure per un ballo con il compagno nel suo locale dopo il divieto imposto dal governo.

