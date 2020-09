Selvaggia Lucarelli sull'incontro Briatore-Berlusconi: "Avete notato che il Cav si è toccato le balle?"

03 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi positivo al coronavirus. E in molti, a partire da Repubblica, hanno avanzato più o meno velatamente il sospetto che il contagio sia potuto scaturire dall'incontro in Sardegna, a Villa Certosa, con Flavio Briatore. Incontro che risale allo scorso 12 agosto, insomma i tempi non tornano: l'incubazione del Covid-19 dura infatti un massimo di 14 giorni e la positività del leader di Forza Italia è emersa ieri, mercoledì 2 settembre. E anche Selvaggia Lucarelli, su Twitter, tira in ballo quell'incontro. Ma lo fa con ironia: nonstante la crociata che sta combattendo contro mister Billionaire, infatti, non lo accusa di niente. Anzi, si spende in un augurio al Cav: "Auguri Silvione!", scrive. Ma dove sta l'ironia? Presto detto: nel video postato, Selvaggia fa notare come Berlusconi "s'era toccato le balle" dopo che Briatore sottolineava di vederlo "in grande forma". Ovvio, il Cav non avedva fatto gli scongiuri: si tratta di un movimento "naturale", che però offre l'assist per la battuta a Selvaggia.

