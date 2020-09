Nicola Porro contro Flavia Perina: "Cosa ca*** scrivi?", le follie "dell'amichetta di Fini" su Berlusconi positivo

03 settembre 2020 a

a

a

“Silvio Berlusconi positivo, ci voleva solo quel genio di Flavia Perina su La Stampa per buttarla in polemica politica”. Così Nicola Porro nella sua zuppa quotidiana ha dato conto dell’articolo in prima pagina a firma di quella che definisce “l’ex amichetta di Gianfranco Fini”, criticandolo aspramente. “Lei butta in politica la notizia della positività del Cav - ha dichiarato il conduttore di Quarta Repubblica - bisognerebbe inventarla se non ci fosse. Parla dell’annuncio come se un signore di 83 anni goda a prendere il Covid e poi scrive che Berlusconi in questa maniera spiazza le indulgenze negazioniste del mondo leghista e assesta una stoccata alla narrazione no-mask di Salvini. Ma come c***o scrivi? Così non scrivono neanche le controfigure di Palombella rossa, neanche Moretti poteva essere intervistato da lei. La Perina - è la chiosa irriverente di Porro - non dovete mai perdervela, purtroppo ha un problema ‘negazionista’, non è un caso che l’unica persona che riesce a commentare politicamente la positività di Berlusconi è quella che difendeva Fini fino alla morte sull’appartamento di Montecarlo”.

"Forse è la volta buona?". Lo schifo del professore contro il Cav positivo. La Maglie spara: "Patetico nazista"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.