Alessandro Sallusti a Matteo Renzi sulla scuola: "Banchi? No, qual è la vera lacuna del vostro governo"

Si parla di coronavirus e della riapertura della scuola a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4. A riguardo Matteo Renzi è stato messo sotto torchio da Alessandro Sallusti, che approfitta della presenza dell’ex premier per porre diversi interrogativi sul modo in cui il governo si sta preparando al ritorno nei banchi. “Io credo che il problema non sia tanto quello che succederà a scuola - ha esordito il direttore de Il Giornale - speriamo poco o comunque il meno possibile, tutto sommato quello che si poteva fare è stato fatto, anche se in maniera un po’ bislacca. Ma con 8 milioni di studenti, 53mila scuole, 800mila insegnanti vuoi che non nasca un focolaio da qualche parte un giorno sì e uno no?”. Un timore legittimo, ma per Sallusti il nocciolo della questione è un altro: “Allora mi chiedo, se chiama il presidente e dice ai genitori che sono a lavoro di venire a prendere i bambini perché bisogna metterli in quarantena, chi si occuperà del fatto che un genitore dovrà stare a casa? Questa a me sembra la grande lacuna del vostro governo, più che i banchi e le altre norme anti Covid”.

