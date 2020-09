Coronavirus, Silvio Berlusconi fonti mediche rivelano: "Tracce di polmonite nella tac", carica virale non trascurabile

04 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi è stato ricoverato a mezzanotte all'ospedale San Raffaele di Milano. La tac, come rivelano fonti mediche, ha evidenziato tracce di polmonite bilaterale. Il un comunicato ufficiale si legge: " Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni." Il Cavaliere, come fanno sapere fonti mediche a Libero, è stato ricoverato nella sua abituale stanza al sesto piano all'interno del San Raffaele ed è costantemente monitorato dal personale medico che lo segue da anni. La carica virale del Covid-19 contratto dal Cavaliere non sarebbe affatto trascurabile.

"È stato un ricovero non dettato da urgenza, ma da precauzione. Ieri sera il presidente, su consiglio del dottor Zangrillo, si è trasferito al San Raffaele per monitorare meglio le sue condizioni. La notte è passata senza problemi, sta bene, non ha febbre, è tutto apposto. Berlusconi ha l'ossessione di cautelarsi e di utilizzare tutte le precauzioni per quando riguarda questa epidemia, quindi mi sento di dire che è una vittima di quello che sta accadendo a livello sanitario. Berlusconi ci ha sempre ammorbato, anche al telefono, dicendoci che dovevamo stare attenti, mettere la mascherina. Berlusconi vuole democratizzare l'uso delle mascherine, per fare in modo che siano utilizzate il più possibile". Così Giorgio Mulè, deputato e portavoce di Forza Italia, su Radio Cusano Campus.

