Guido Crosetto affonda Carlo De Benedetti dopo gli insulti a Berlusconi: "Quante tasse ha pagato?"

Neanche la positività al coronavirus di Silvio Berlusconi, ha fatto desistere Carlo De Benedetti dall'offenderlo. L'ex patron di Repubblica ha augurato la guarigione al leader di Forza Italia, aggiungendo però che non cambia idea: "È un imbroglione nocivo per il Paese". Un'uscita parecchio infelice sulla quale si scaglia, tra i tanti, anche Guido Crosetto. "De Benedetti oggi è riuscito ad insultare Berlusconi, dandogli dell’imbroglione nocivo - cinguetta il fondatore di Fratelli d'Italia -. Evitiamo di dividerci in fazioni. Sono imprenditori. Quanta ricchezza o posti di lavoro, hanno creato? Quanta distrutta? Oppure quante tasse hanno pagato, in Italia?".

"Auguri, grande imbroglione nocivo". Cav ricoverato, vergogna De Benedetti

A rispondere ai quesiti di Crosetto direttamente un utente che ricorda che De Benedetti risiede in Svizzera. "Appunto", commenta secco Crosetto, un po' come se il punto fosse stato centrato.

