Giuseppe Conte, gaffe sul coronavirus: "In Italia 135mila morti". E il Tg1 non rettifica

05 settembre 2020 a

a

a

Al bollettino di ieri, venerdì 4 settembre, il coronavirus in Italia aveva mietuto la drammatica cifra di 35.518 decessi accertati dall'inizio della pandemia. Una cifra su cui però Giuseppe Conte è clamorosamente scivolato alla festa del Fatto Quotidiano a cui era ospite d'onore. Il premier, infatti, ha parlato di "135mila morti per Covid-19", insomma ne ha aggiunti la bellezza di 100mila. Spiazzante, soprattutto perché si tratta del presidente del Consiglio. E per inciso, lo spezzone dell'intervento in cui sovrastimava le vittime, è stato trasmesso dal Tg1 (filo governativo, filo-Conte). E il telegiornale della rete ammiraglia di Viale Mazzini non si è nemmeno preso la briga di rettificare lo sfondone di Conte.

"Meglio tacere". La porcheria di De Benedetti scatena anche Conte: la vergogna dell'Ing contro "un ricoverato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.