Silvio Berlusconi ricoverato, la stretta delle figlie Marina e Barbara: quali sono le uniche telefonate consentite

La famiglia si stringe attorno a Silvio Berlusconi, al padre ricoverato al San Raffaele per coronavirus, al leader di Forza Italia che - rivela Il Messaggero - ha ricevuto anche una telefonata dalla sua ex, Francesca Pascale. Poi, telefoni chiusi. Barbara e Marina, rivela sempre il quotidiano capitolino, hanno deciso che soltanto ai figli è consentito il contatto telefonico con Berlusconi. Loro due, Pier Silvio, Eleonora e Luigi. Insomma, ora ci sono loro: punto e basta. Una scelta con cui le due figlie del leader azzurro spazzano via le voci, infondate e fastidiose, sugli screzi in famiglia, sulla "caccia all'untore" che si sarebbe scatenata con accuse reciproche prive di fondamento. Una decisione arrivata dopo la nota con cui Marina Berlusconi, presidente Fininvest, chiedeva "rispetto per mio padre", smentendo le accuse apparse su alcuni quotidiani, Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio in primis, impegnato nella consueta campagna subdola e denigratoria contro la famiglia del Cav.

