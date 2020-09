Annalisa Chirico, la giornalista critica il premier Conte e i suoi progetti politici: Parla a sproposito

06 settembre 2020 a

"Tace per giorni poi interviene non per spiegare quando e come sarà presentato un piano nazionale in grado di essere approvato in sede Ue (cronoprogramma e riforme). No, il premier Conte lancia frecciatine a Draghi, si lamenta di Salvini e blandisce Mattarella. Ma in mano a chi siamo?". Questo il tweet postato da Annalisa Chirico molto duro nei confronti delle ultimi uscite politiche del premier Giuseppe Conte.

La giornalista del Foglio fa riferimento all'ultimo intervento del premier alla festa del Fatto quotidiano dove ha raccontato del suo incontro con Mario Draghi e ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe che al Quirinale fosse confermato Sergio Mattarella. La Chirico si chiede perché il premier non spieghi cosa farà e quali sono i suoi piani, invece, sul piano nazionale che l'Ue dovrà approvare affinché il nostro paese possa avere i soldi del Recovery Fund.

