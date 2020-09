Roberto Fico, Luigi Bisignani: il grillino guida la fazione M5s che sta per lasciare Rousseau

06 settembre 2020 a

a

a

Per Giuseppe Conte sono tempi brutti politicamente: al premier sta soprattutto crollando quel mondo che ruota attorno al Movimento 5 Stelle. E non va bene neanche per la Casaleggio Associati, fino a po co tempo fa alleata con il premier, c'è un gruppo pentastellato agguerrito, capitanato da Roberto Fico, Paola Taverna e Stefano Patuanelli, che sta meditando iniziative clamorose. Secondo Luigi Bisignani, "vogliono aprire un'inchiesta interna su come la società capitanata da Davide Casaleggio abbia utilizzato realmente i fondi pari a circa venti milioni di euro girati dai parlamentari del MSS ed indire un referendum interno per decidere se continuare o meno ad appoggiarsi alla piattaforma Rousseau", scrive Bisignani sul Tempo.

"Studia, servo di regime". Sgarbi fuori controllo contro Travaglio: "Lo sai di Fico? Tieniti la Raggi e vai a cag***"

Il timore infatti, che Casaleggio Jr, per riprendere forza nel Movimento, "indichi una consultazione digitaldemocratica che incoroni re a 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mentre i vari Crimi, Bonafede, Fraccaro, Buffagni e comparsette varie sono in gran fermento. Davide Casaleggio ormai ha solamente dalla sua, oltre allo stesso Di Battista, i modesti Max Bugani e Barbara Lezzi", scrive Bisignani. Chi ne approfitta è Luigi Di Maio, mantenendosi equidistante dai due facinorosi poli. Del resto, sa che la società che possiede il simbolo penta stellato è in parte anche sua. "E sa anche che alle prossime elezioni, guando mai ci saranno, chi ha il simbolo come chi tiene il banco: comunque vince", conclude Bisignani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.