Otto e mezzo, Marco Travaglio gela Lilli Gruber: "Su Berlusconi non mi esprimo, De Benedetti ha sbagliato"

07 settembre 2020

"Carlo De Benedetti non ha cambiato idea su Silvio Berlusconi, resta un imbroglione. Tu non ti sei ancora espresso". Lilli Gruber apre la nuova stagione di Otto e mezzo e cerca subito lo scoop, sperando che Marco Travaglio insulti il Cavaliere, malato di coronavirus, come fatto qualche giorno prima dall'Ingegnere. "Non mi esprimerò finché Berlusconi non verrà dimesso - la gela a sorpresa il direttore del Fatto quotidiano, lasciandola con un sorriso amaro stampato in volto -. Credo ci voglia un po' di stile. Abbiamo spesso accusato Berlusconi di aver usato anche vicende di salute per avvantaggiarsi a livello politico. Non credo sia un deficit di informazione smettere di ricordare i danni che ha fatto all'Italia".





"In questo momento - conclude Travaglio - Berlusconi è un signore malato di una certa età che corre determinati rischi, sospendiamo il giudizio. Penso che De Benedetti avrebbe anche potuto sorvolare e aspettare l'uscita dall'ospedale di Berlusconi per fare la sua legittima critica".

