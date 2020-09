Giuseppe Conte, Roberto Alessi a Quarta Repubblica: "Sta facendo un investimento di immagine, è dimagrito e ha cambiato sarto"

08 settembre 2020 a

Roberto Alessi non ha dubbi: "Conte sta facendo un investimento di immagine che è palese, è dimagrito e ha cambiato sarto". Per il giornalista, ospite di Quarta Repubblica, il programma di Rete Quattro condotto da Nicola Porro, il premier ha dato il via a un rinnovamento dell'immagine. Sicuramente lo zampino di questo cambio sarà quello di Rocco Casalino, suo fedele portavoce nonché capo della comunicazione di Palazzo Chigi. D'altronde il presidente del Consiglio di cambiamenti ne ha vissuti parecchi e non solo nel vestiario, che comunque rimane elegante e sobrio come sempre. Non è infatti una caso che Conte sia l'unico premier a essere passato da una maggioranza al suo opposto.

