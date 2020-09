Myrta Merlino e l'apertura di Giuseppe Conte al Mes: "Un calcio sugli stinchi di Luigi Di Maio"

09 settembre 2020 a

Direttamente dalla Festa dell'Unità di Modena, Giuseppe Conte ha aperto al Mes, affermando che in caso di necessità sottoporrà la richiesta di attivarlo al Parlamento. Un colpo bassissimo al M5s, che contro il Mes ci ha costruito lunghi anni di campagna politica. E alle parole del premier dedica un tweet Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, che rilancia la sua riflessione in apertura della puntata di mercoledì 9 settembre: "Conte a Modena incassa il sì al referendum del Pd e apre al Mes. Per Luigi Di Maio - rimarca la Merlino - il Mes è come un calcio sugli stinchi e risponde no grazie". Dunque, la riflessione: "Si tratta tra calci e carezze, il governo va avanti in attesa del voto. Tratta e vinci?", conclude sorniona e ironica la Merlino. La risposta, come scrive lei stessa tra le righe, di fatto arriverà soltanto dopo il verdetto delle prossime regionali.

