Chiara Ferragni massacrata dalla Maglie (con una foto di Fedez): "Fai il tuo lavoro... si fa per dire"

Piovono copiose critiche contro Chiara Ferragni dopo l'uscita scomposta sulla "cultura fascista" che sarebbe dietro al terrificante omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Già, in quell'orrore la politica non c'entrava nulla. Eppure, la influencer, ha deciso di "scendere in campo" con un messaggio che è stato criticato su più fronti. E alle critiche si unisce Maria Giovanna Maglie, la quale rilancia una foto di Fedez, marito della Ferragni, tutto coperto da tatuaggi e con capelli biondi ossigenati. Sopra la foto, la scritta ironica: "La Ferragni si scaglia contro la sub-cultura, post-fascista, che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione. Come si fa a darle torto?". E ogni riferimento a Fedez non è puramente casuale. Dunque, la Maglie ci aggiunge del suo, commentando: "Senza rancore, in allegria, fantastico! Ferragni, fa' il mestiere tuo, si fa per dire, lascia stare l'impegno antifascista. Non è per te, e neanche per il tuo consorte". Touchè.

