Vittorio Sgarbi, gli chiede di mettere la mascherina? Diluvio di insulti: "Chi c*** sei? Non rompere i cogl***, testa di..."

Ancora Vittorio Sgarbi. Ancora protagonista di un altro battibecco al festival di Venezia. Questa volta è scontrato con il responsabile della sicurezza che ha chiesto al critico d'arte di mettere la mascherina. Quella mascherina contro cui ormai da settimane Sgarbi conduce una sorta di crociata. Dopo il rimprovero, Sgarbi l'ha indossata ma senza coprire il naso. Da qui il secondo richiamo. E' a questo punto che il critico si è infuriato e ha detto all’uomo: "Fatti i c... tuoi, chi c... sei?".

"Io sono quello che non la fa entrare", gli ha risposto l'uomo. "Non mi rompere i c... non ti faccio entrare io!", ha replicato in modo veemente il critico d'arte allontanandosi. "Avevo con me la mia mascherina con la capra e infatti poi l'ho indossata. Ma prima mi sono messo a inveire dicendo che non l'avrei alzata sul volto, per scherzare con un vecchio amico", ha poi commentato Sgarbi, come riporta Il Gazzettino.

