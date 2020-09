Chef Rubio insulta Salvini: "I tuoi figli si vergogneranno di te". Sbarchi e migranti, basta una frase per smontarlo

12 settembre 2020 a

a

a

"Stai scrivendo caz*** su caz***". Chef Rubio, con la solita buona educazione, risponde così a muso duro a un tweet di Matteo Salvini. "Bloccare gli sbarchi significa proteggere gli italiani e anche i tanti immigrati, regolari e perbene, che vivono con noi", ricorda il leader della Lega. Ma lo chef "coatto", ormai convertito alle barricate rosse direttamente dalla Palestina, non ci sta: "Chi è regolare è perché ha avuto santi in paradiso o ha superato trafile burocratiche lunghe anni, ma è venuto in maniera irregolare perché da anni ormai avete reso irregolari i viaggi e il lavoro. Stai scrivendo cazzate su cazzate, i tuoi figli si vergogneranno di te e per te".

A smontarlo basta un commento lapalissiano di un utente, che con molta più educazione sottolinea: "Chi è arrivato irregolarmente ha continuato ad esserlo. La regolazione dell'immigrazione è necessaria, sia per tutelare stato accogliente sia per tutelare gli immigrati. In ogni paese civilizzato funziona così, se ti piace l'anarchia vattene a vivere a Christiania". A proposito di "caz***e".

"Grazie a questa signora algerina". Salvini, bomba su Viminale e Conte: sapete costa sta firmando?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.