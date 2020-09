Mattia Santori, al comizio di Luigi Di Maio si presenta con la t-shirt: "Così NO la piazza che non ci sta"

13 settembre 2020 a

Per una volta Mattia Santori, leader delle Sardine, ha fatto la cosa giusta. Il giovane, da sempre a sostegno della sinistra, si è presentato al comizio di Luigi Di Maio a Cascina (Pisa) con una t-shirt meritevole di applausi. Nella maglietta infatti compariva la scritta: "Così NO la piazza che non ci sta". Il leader dei pesciolini ha voluto ribadire il proprio No al taglio dei parlamentari: “Ha rivendicato il Recovery Fund, ma non l’ha portato a casa lui – dice in un video su Facebook– Sappiate quindi che non è uno strumento europeo, ma uno strumento creato apposta per il Movimento 5 stelle”.

E continua: “Sostiene che sia un voto contro il palazzo, ma gli accordi di palazzo gli hanno garantito quattro poltrone importantissime. E ora è ministro degli Esteri senza meritocrazia o talento tecnico…Allora sia almeno coerente dicendo che questo è il modo di far politica anche dei 5 stelle”. Parole sante.

