Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia torna a casa: lascia il San Raffaele dopo dieci giorni

14 settembre 2020 a

a

a

L'ex premier Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi, intorno alle 11.30, dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2. Berlusconi resterà in isolamento probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo. L'ex premier era stato ricoverato nella notte del 3 settembre al San Raffaele di Milano dove ha quindi trascorso 12 giorni. "Berlusconi ha dato grandi soddisfazione e credo che abbia personalmente contribuito a dimostrare che, seguendo delle regole codificate e precise, riusciremo ad avere ragione del virus e riusciremo a rasserenare tutti, visto che c’è molta ansia e preoccupazione”. aveva detto ieri Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e medico personale dell’ex premier che ha avuto in cura anche Flavio Briatore, anche lui dimesso dal San Raffaele la scorsa settimana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.