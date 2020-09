Lucia Annunziata a #Cartabianca: "Se il Pd perde la Toscana, no crisi ma rimpasto. Ci sono i soldi del Recovery..."

16 settembre 2020 a

"Bisogna passare le forche caudine delle regionali e del referendum", Lucia Annunziata, ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca, non crede all'ipotesi di crisi di governo dopo il 21 settembre, anzi: "Credo che la situazione sia più stabile di come la raccontano perché ci sono i soldi del Recovery Fund".

"Per colpa di Renzi, Zingaretti e Conte a casa". Fonti certe, tsunami sul centrosinistra: Caporetto elettorale senza precedenti?

Insomma, una ragione in più per non mollare le poltrone a discapito del giudizio degli italiani, da aggiungere a quella sempre valida di arrivare a ogni costo alla rielezione del nuovo presidente della Repubblica per non assistere a un Parlamento a maggioranza schiacciante centrodestra in grado di far cambiare colore anche al Quirinale. Tuttavia, la Annunziata non chiude tutte le porte al caos: "Se cadrà la Toscana il colpo sarà devastante e ci sarà un rimpasto". Quanto durerà il "nuovo" governo, poi, sarà tutto da vedere.

