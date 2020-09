CartaBianca, Alessandro Giuli affonda Oliviero Toscani sull'immigrazione: "Ignoranza? No..."

16 settembre 2020 a

Siamo a CartaBianca, la puntata è quella di martedì 15 settembre, in onda su Rai 3. Tra gli ospiti Oliviero Toscani, Andrea Scanzi e Alessandro Giuli. Il primo, ovviamente, pontifica a favore dell'immigrazione: "Non siamo ancora civili, dobbiamo capire che le migrazioni sono inarrestabili. È un problema difficile da gestire e non è popolare. Quando dici cose umane, ti danno del buonista. C’è un’ignoranza umanitaria, dimostrata anche dai fatti di cronaca", sentenzia il fotografo. Dunque il vice-Travaglio: "Lesbo è diventata un enorme parcheggio per esseri umani disperati, ma all’Europa non interessa. Non ne parla più nessuno. Il Covid ha cambiato le nostre urgenze. Temo che anche il nostro governo non abbia una narrazione in merito alle migrazioni", afferma Scanzi riferendosi al campo profughi di Lesbo. A quel punto entra in campo Giuli, che di fatto sposa la tesi di Scanzi e affonda Toscani: "È mancata l’Europa. L’isola di Lesbo si sta trasformando in una sorta di hotspot a cielo aperto. Sui flussi migratori l’Europa si sta semplicemente disinteressando". Giò, altro che "ignoranza umanitaria". Il punto è che la Ue non esiste. Come sempre.

