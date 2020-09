Mauro Corona a #Cartabianca: "Il coronavirus? Se ho la febbre...". La frase sul bar, Bianca Berlinguer spiazzata

16 settembre 2020 a

Anche Mauro Corona, noto per le sue intemperanze da rude intellettuale montanaro, talvolta si contiene. In collegamento con #Cartabianca, lo scrittore parla di coronavirus e rischio di seconda ondata e lancia un messaggio al Paese: "Se sento la febbre non vado al bar".

Bianca Berlinguer ascolta con attenzione e un po' di stupore queste parole leggere solo in apparenza, viste le confessioni (drammatiche) di che le ha pronunciate: Corona si è dichiarato dipendente dall'alcol e la rinuncia al "cicchetto" in compagna è ancora più significativa. Così come il resto del suo appello: "L’Italia è un Paese molto estetico ma non c’è l’etica, che invece adesso servirebbe. Penso che la fase difficile sia già stata superata ma ci vorranno più di sei mesi per tornare vagamente alla normalità".

