Myrta Merlino, il sondaggio che "squarcia" il silenzio elettorale: la regione in cui il Pd rischia di più

Myrta Merlino ha trovato un modo interessante per “aggirare” l’embargo dei sondaggi elettorali nelle due settimane precedenti le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. La conduttrice de L’aria che tira ha lanciato un sondaggio direttamente sui social, ponendo il seguente quesito: “In quale regione rischia di più il centrosinistra?”. Abbastanza netto il risultato, con la Puglia scelta da circa il 60% dei votanti contro il 40% della Toscana. D’altronde Raffaele Fitto era dato leggermente in vantaggio su Michele Emiliano, che pure le ha provate tutte - in maniera più o meno lecita - per guadagnarsi i voti necessari alla riconferma in qualità di governatore. Il candidato di Giorgia Meloni sembra poter trionfare, anche se la sua vittoria non è affatto scontata. Si profila invece un testa a testa ancora più serrato in Toscana, dove Susanna Ceccardi spera di completare la rimonta ai danni di Eugenio Giani e di far crollare un fortino rosso: in un colpo solo la Lega porterebbe a casa una regione molto importante e darebbe una spallata decisa al governo.

