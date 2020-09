Marco Travaglio, pizzicato da Lorenzetto lo scivolone su Bonafede: "Allora è lui l'untore dei carcerati"

22 settembre 2020 a

Scivolone per Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano pur di difendere il Movimento 5 Stelle le prova tutte. A beccare il disperato tentativo di rendere meno disastrosi i grillini è Stefano Lorenzetto che, nella sua consueta rubrica su Italia Oggi, non può fare a meno di notare l'edizione del Fatto di oggi, martedì 22 settembre. Qui Travaglio si prodiga a scrivere: "Quei detenuti non sono stati scarcerati e spediti ai domiciliari a causa (o con la scusa) del Covid da Alfonso Bonafede".

Ah sì? Peccato che lo stesso ministro della Giustizia abbia adottato misure, scatenando un putiferio, in grado di svuotare le celle in vista della pandemia. Svelata, dunque, è la conclusione di Lorenzetto "l’eziologia del virus: l’untore è il ministro della Giustizia".

