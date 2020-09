Antonio Maria Rinaldi, il video-denuncia: "Topi nella mensa del Parlamento europeo"

24 settembre 2020 a

“Topi nella mensa del Parlamento europeo, non commento perché sarebbe troppo facile…”. Antonio Maria Rinaldi ha condiviso sui social un video in cui si vede un “eurotopo” vagare tra sedie e tavoli del luogo adibito alla ristorazione degli europarlamentari. Sui quali ovviamente si sprecano le battute: per alcuni non è il caso di scandalizzarsi per un ratto che circola per la mensa, all’interno del Parlamento ce ne sono di peggiori. Tra l’altro Rinaldi ha coinvolto Claudio Borghi in un siparietto sull’argomento: “Vorrei invitarti nella mensa del Parlamento europeo ma ci sono i topi!”. “Occhio che se li acchiappano li cucinano”, ha replicato divertito il deputato leghista.

