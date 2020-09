Nicola Porro su Bianca Berlinguer: "Di sinistra come Concita De Gregorio e Rula Jebreal, ma le surclassa"

24 settembre 2020 a

“Tre donne di sinistra divise da un dettaglio”. Nicola Porro è intervenuto sui casi di Bianca Berlinguer e Concita De Gregorio, aggiungendo quello di Rula Jebreal che lo ha visto direttamente protagonista. “Due di loro inventano insulti maschilisti - ha scritto il giornalista di Mediaset sul suo sito ufficiale - per svicolare da un dibattito in cui stanno perdendo. Solo una di loro viene veramente offesa (da un uomo di sinistra, peraltro) eppure è anche l’unica a non gridare al sessismo”.

Il primo esempio è quello della De Gregorio che ha accusato Alessandro Sallusti di averla chiamata per nome quando invece tutti gli altri li chiama per cognome: “Imperdonabile - è il commento di Porro - qui si rasenta la molestia”. Il secondo esempio è invece quello di Mauro Corona che ha dato della “gallina” alla Berlinguer: “La quale però non si scompone, non fa la vittima e mantiene dritta la barra della trasmissione”. E poi c’è proprio Porro: “L’uomo bianco che urla addosso a una donna di colore. Povera Rula Jebreal, anche in tv patisce l’atavica oppressione del maschio eterosessuale, tant’è che al Festival le avrebbero dato solo 16mila euro. Sì, forse un bianco come me la turba. Ma la Berlinguer, professionalmente, la surclassa”.

