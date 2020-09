Stasera Italia, trasparenze senza precedenti per Barbara Palombelli: come strega in diretta tv

24 settembre 2020 a

Siamo a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda ogni sera su Rete 4. Si parla di referendum e del caos-M5s, tra gli ospiti Paolo iguori, Sergio Rizzo e Daniele Capezzone. La padrona di casa, come sempre, è Barbara Palombelli. Bravissima e bellissima. E ha fatto un poco scalpore il look sfoggiato dalla meravigliosa "Palomba" nella puntata di giovedì 24 settembre. Già, si è presentata in video con una maglia nera dotata di ampia scollatura, ma soprattutto di trasparenze molto sexy. Un look davvero audace, seducente. Una scelta stilistica che valorizza Barbara Palombelli, che a 66 anni è semplicemente meravigliosa. E ora, lasciamo spazio alla politica.

