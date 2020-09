Valentina Nappi e le molestie: "Se le donne la dessero via più facilmente, meno stupri". Anche Cruciani e Parenzo sconvolti

27 settembre 2020 a

Più masturbazione e sesso libero in pubblico. Valentina Nappi sconcerta anche Giuseppe Cruciani e David Parenzo. L'attrice a luci rosse italiana, autentico "fenomeno" sui social e negli Stati Uniti, intervistata da La Zanzara su Radio 24 dice la sua sul tema delle molestie sessuali, senza peli sulla lingua: "Dobbiamo avere un approccio razionale. Il sesso si deve buttare, deve essere come l’aria, va ignorato. Ci deve stare così tanta fi**a e c***o in giro che deve essere ignorato, la gente non deve avere voglia di scop***e. Se ci sono uomini che allungano le mani significa che non toccano abbastanza c***i, sono repressi, gli hanno insegnato a fare i predatori e ci sono troppe f***e di legno in giro. Dunque se le donne la dessero via più facilmente ci sarebbero meno stupri. Nei paesi dove la prostituzione è legale ci sono statisticamente meno violenze sulle donne". Una tesi che ha lasciato di stucco i suoi interlocutori. "Se vedo uno che si masturba in pubblico e mi piace posso anche avvicinarmi, oppure posso ignorarlo", ha concluso la Nappi, con le rimostranze di Parenzo: "Ci sono dei posti dove fare queste cose, non si fanno in pubblico".

