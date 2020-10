Le Iene, Giulio Golia positivo al coronavirus: la ricostruzione, come è scattato il contagio

03 ottobre 2020 a

Il coronavirus colpisce anche Giulio Golia, l'inviato de Le Iene, il programma di Italia 1, è risultato positivo all'ultimo tampone. L'annuncio arriva dal diretto interessato sui social: "Sono positivo al Covid", ha scritto Giulio Golia. Il tampone si è reso necessario dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 nel corso della realizzazione di un servizio per il programma. Ora, Golia si trova in quarantena. La nuova stagione de Le Iene inizierà lunedì 5 ottobre con lo Speciale Mario Biondo - Un suicidio inspiegabile. Dunque, dal 6 ottobre sarà in onda ogni martedì e giovedì alle 21.10 su Italia 1. Coronavirus permettendo.

