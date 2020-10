Giuliano Ferrara e lo sfottò a Nando Pagnoncelli: "Qualcuno gli dica che il centrodestra..."

06 ottobre 2020 a

Nel mirino di Giuliano Ferrara ci finisce niente meno che Nando Pagnoncelli, il "re" dei sondaggisti, un pianeta laddove la sovrana, ossia la regina, è Alessandra Ghisleri. Ma non è questo il punto. Insomma, la Ghisleri non c'entra nulla. Il punto sono i risultati dei ballottaggi alle comunali che sono arrivati lunedì 5 ottobre, che hanno segnato una vittoria sostanziale del centrosinistra nei principali duelli. E così, a "urne calde", ecco che l'Elefantino apre il fuoco contro Pagnoncelli. Lo fa su Twitter, con un brevissimo e ficcante cinguettio, nel quale l'ex direttore de Il Foglio scrive: "Dire a Pagnoncelli che il centrodestra vince alla grande in tutti i sondaggi, meno le elezioni". Dunque, aggiunge l'hashtag #ballottajes. La zampata è servita.

