Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio con barbetta e 22 chili in meno: voci “piccanti” a Mediaset, cosa c'è dietro la sua trasformazione

07 ottobre 2020 a

Impossibile non notare il cambio di look di Paolo Del Debbio. Per la nuova stagione il conduttore di Dritto e Rovescio è apparso su Rete Quattro con barbetta e ben 22 chili in meno. Una trasformazione che lui stesso ha ammesso e che ha giustificato con alcuni problemi di salute. Eppure, secondo quanto riporta il quotidiano Il Tempo, la vera ragione sarebbe un'altra.

A Mediaset, nei corridoi, infatti si vocifera che Del Debbio sia impegnato in affari di cuore. Non solo, chi lo conosce bene azzarda sia addirittura innamorato. Motivo questo che giustificherebbe anche il suo ottimo umore. Sarà vero?

