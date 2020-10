Alan Friedman contro Donald Trump a L'aria che tira: "La scena al balcone della Casa Bianca? Come Benito Mussolini"

07 ottobre 2020 a

Il saluto di Donald Trump senza mascherina dal balcone della Casa Bianca fa ancora scalpore. A L'Aria Che Tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino, a parlarne è Alan Friedman che mette subito in chiaro: "Io preferisco la civiltà dell'Europa". Subito una bordata contro il presidente degli Stati Uniti, su cui poi puntualizza: "Nelle ultime ore Trump ha fatto tre cose che hanno lasciato sbalordita l'America. Ha tolto la mascherina nell'elicottero e ha esposto la servitù della Casa Bianca al suo contagio, ci sono oltre 20 addetti malati".

Ma non è finita qui perché lo scrittore statunitense ha da ridire anche sull'uscita del tycoon dall'ospedale dove era ricoverato per coronavirus. Dimissioni che il presidente ha festeggiato salutando i suoi sostenitori. Un saluto che ha riportato Friedman nel passato: "Trump ha salutato sui social quel momento sul balcone come il suo momento-Mussolini, in America ovviamente non sanno chi è Mussolini".

