Coronavirus, Augusto Minzolini: "I giornaloni si sono accorti solo oggi che il governo non ha fatto niente"

07 ottobre 2020 a

a

a

"I giornaloni si sono accorti oggi che il governo non ha fatto nulla per organizzare il sistema sanitario di fronte al rischio di una seconda ondata di coronavirus. C’è chi lo aveva previsto per tempo. In fin dei conti la miopia dei media è peggio di quella di Conte e soci". Questo il pensiero di Augusto Minzolini postato su Twitter sull'attuale situazione politica sull'emergenza coronavirus. E alla luce dei nuovi dati del bollettino di oggi e di quelli delle ultime due settimane è evidente che la situazione sanitaria non è delle più ottimistiche. La critica dell'ex direttore del Tg 1 è verso il governo che va avanti a colpi di dpcm, ma anche di quella informazione (i giornaloni, scrive Minzolini) che non hanno evidenziato le molte falle dell'esecutivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.