Matteo Salvini rilancia le parole di Massimo Cacciari: "Basta putt***, chi usa il coronavirus contro di me è squallido"

Già, c'è chi come Nicola Zingaretti sostiene che con Matteo Salvini e la Lega al governo durante l'emergenza coronavirus, in Italia, ci sarebbero stati milioni di morti. Parole indecenti. Che non meriterebbero neppure un commento. Altro discorso, però, se a commentarle è Massimo Cacciari, uno certo più vicino al Pd che al Carroccio. "Il governo deve finirla con queste putt*** secondo cui se ci fosse stato Matteo Salvini a Palazzo Chigi ci sarebbe stata un'ecatombe. Cosa hanno fatto in otto mesi?". Parole riprese e rilanciate sui social dal diretto interessato, Salvini appunto, che aggiunge il commento: "Severo ma giusto professor Cacciari", dunque la emoticon delle mani che applaudono. "Chi usa il virus a scopo di lotta politica (magari augurandomelo) è davvero squallido", conclude il leader della Lega.

